Scontro tra Salvini ed il sindaco di Napoli De Magistris sui migranti della Sea Watch in attesa di un porto di sbarco

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si accende lo scontro tra il ministro degli Interni, Matteo Salvini e alcuni sindaci dei comuni italiani che hanno sollevato l’incostituzionalità della chiusura dei porti per lo sbarco dei migranti in violazione ai diritti umanitari. Dopo Leoluca Orlando da Palermo questa è volta è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris a mettersi di traverso con il ministro che continua a fare le sue dichiarazioni attraverso FB: “Matteo Salvini sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato. Le sue sono politiche disumane”. I fatti si riferiscono al carico di migranti attualmente imbarcato sulla nave Sea Watch che non riesce a trovare, nonostante, le avversità meteo, un porto d’approdo tra Malta e l’Italia. Una situazione d’impasse che vedrà, probabilmente, i sindaci che hanno sollevato la questione, rivolgersi alla magistratura per poi chiamare in causa la Corte Costituzionale per stabilire se ci siano state delle violazioni delle norme da parte del ministero. La scorsa estate Salvini era stato già indagato per sequestro di migranti per aver impedito uno sbarco in Sicilia ma poi c’era stata una sentenza di assoluzione. In tutto questo c’è la lentezza dell’Unione Europea a trovare una soluzione condivisa ed efficace tra i paesi membri e una probabile discesa in campo dell’Associazione dei Comuni (ANCI) per mediare il braccio di ferro tra Salvini e la presa di posizione di alcuni sindaci. - (PRIMAPRESS)