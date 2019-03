Scontro ferroviario sulla tratta Milano-Asso. Sono circa 50 i passeggeri che hanno fatto ricorso alle cure mediche 7 in codice giallo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Oltre i 7 passeggeri trasferiti in ospedale in codice giallo, sono circa una cinquantina i pendolari sottoposti a controlli medici in seguito all’ incidente ferroviario sulla linea Milano-Asso alla stazione di Inverigo intorno alle 19. I due convogliai si sono ritrovati in direzione opposta scontrandosi, così frontalmente uno contro l’altro sullo stesso binario, a bassa velocità. Il macchinista, uscendo dalla stazione, non avrebbe rispettato il segnale di stop

alla stazione di Inverigo (Como) sulla linea Milano-Asso di Ferrovie Nord. Due treni pendolari di Trenord, che viaggiavano in direzioni opposte sullo stesso binario, si sono scontrati, per fortuna a bassa velocità. Sarebbero rimasti feriti il capotreno e alcuni passeggeri, pendolari che stavano rientrando a casa e che sono caduti a terra al momento della brusca frenata.

Secondo la ricostruzione, uno dei due convogli, il treno 1665 proveniente da Milano Cadorna e diretto a Canzo-Asso, uscendo dalla stazione di Inverigo non ha rispettato il segnale di stop. Il macchinista ha immediatamente frenato, ma senza riuscire a impedire lo scontro con il treno 1670 Asso-Milano Cadorna, che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sulla linea la circolazione è stata sospesa ed è stato istituito un servizio di autobus tra Arosio e Merone. Trenord ha aperto un’inchiesta interna. - (PRIMAPRESS)