Scompare Alan Kempster, il motociclista australiano che guidava con metà corpo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli appassionati di motociclismo lo ricorderanno perché con la sua menomazione riusciva a guidare una moto sui circuiti di mezzo mondo. Alan Kempster è scomparso all’età di 56 anni nella sua casa di Yarrawonga in Australia probabilmente per un infarto. Era nato nel 1962 e giovanissimo aveva cominciato a correre sui circuiti australiani poi un incidente gli aveva fatto perdere la gamba ed il braccio destro. Qualsiasi pilota avrebbe dovuto rinunciare definitivamente a risalire in sella ad una moto ma non Kempster che tornava a correre facendo assurgere il suo nome ad una fama fama mondiale. Alan correva senza l’utilizzo di protesi, e questo rendeva ancora più evidente il suo grande coraggio.Alan Kempster aveva corso sul circuito del Mugello nell’estate del 2014, in occasione della gara internazionale organizzata dall’associazione Onlus Di.Di. Diversamente Disabili, che lanciò una raccolta di fondi sui profili social per pagare il suo biglietto aereo. Alan, infatti, viveva soltanto della sua pensione di invalidità e non poteva permettersi di partecipare alle gare: correva soltanto quando veniva ospitato.In quella occasione la giornalista sportiva Fiammetta La Guidara ha realizzato un documentario, “Traguardi – La forza invisibile” raccontando le storie di tre piloti diversamente abili tornati a correre in moto. - (PRIMAPRESS)