Sassaiola e pugni tra tifosi del Torino e del Bologna nell’area di servizio Chianti sulla A1

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Mentre sono ancora caldi i fatti di Milano dopo la morte di un tifoso interista e gli scontri al termine della partita, c’è un nuovo episodio che riaccende la polemica sulle regole anti-violenza nel calcio. Questa mattina a creare un nuovo caso sono le opposte tifoserie del Torino e del Bologna che sono venute alle mani nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondo quanto riportato dalla polizia, ci sarebbe stata una sassaiola a provocare lo scontro. Dura la condanna del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!", sottolinea in una nota. Dalle parole, però, ora bisognerà passare ai fatti. - (PRIMAPRESS)