San Giorgio a Cremano: stupro di gruppo ad una 24enne ma le telecamere riprendono tutto

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sono stati fermati dalla polizia i tre ragazzi accusati di aver violentato ieri pomeriggio una 24enne nell’ascensore della stazione ferroviaria Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. I tre, in età compresa tra i 18 ed i 20 anni sono stati riconosciuti grazie alle immagini della telecamera che ha ripreso l’aggressione. Dopo l’aggressione la ragazza, sotto shock si era accasciata su una panchina della stazione. Alcuni passanti hanno dato l’allarme. La giovane donna conosceva di vista gli aggressori e per questo motivo non ha avuto paura nell'entrare con loro nell'ascensore. I tre aggressori ora saranno sottoposti anche al test del Dna. - (PRIMAPRESS)