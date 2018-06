Salvini: "Se Berlusconi dovesse votare Cottarelli sarà la fine dell'alleanza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giorno dopo della grande delusione di Salvini, dopo il no del Colle sulla candidatura a ministro di Paolo Savona, il leader della Lega riafferma che “Nessuno aveva preteso di uscire dall'euro non c'è scritto nel contratto, non era nella mente di Savona. Si Giorgetti avrebbe fatto le stesse cose di Savona, ma qui la questione era dare un segnale forte che doveva spezzava il controllo dei poteri forti sull’Europa”.Se Cottarelli convocato oggi al Quirinale con grande velocità dovesse ricevere l’incarico “verrà votato da Berlusconi” Salvini annuncia che sarà la fine dell’alleanza. - (PRIMAPRESS)