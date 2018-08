Salgono a 35 le vittime del viadotto di Genova. Il SIS 118 impegnato per tutta la notte

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Mentre si scava ancora sul luogo del disastro del Ponte Morandi (dal nome dell’ingegnere che lo aveva progettato nel 1967) a Genova, la Protezione Civile parla di un bilancio di 35 vittime. I soccorritori saranno ancora impegnati per tutta la notte per capire se ci sono altri dispersi. Intanto è stato attivato tutto il centro operativo del SIS 118 nazionale e quello di Genova che ha impegnato, oltre alle ambulanze, anche 6 auto mediche con una squadra di medici ed infermieri come spiega il Direttore del Dipartimento ligure, Franco Bermano.

“Gli sgombri voluti dalla Protezione Civile di altre strutture immediatamente vicine a dove è avvenuto il crollo - spiega il presidente nazionale del SIS 118, Mario Balzanelli - imporranno di mantenere alto lo stato di emergenze anche nelle prossime ore per assicurare i soccorsi ordinari in tutta l’area”. - (PRIMAPRESS)