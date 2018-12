Salgono a 166 le vittime dello tsunami a Giacarta. Morto il bassista dei Seventeen

(PRIMAPRESS) - GIACARTA (INDONESIA) - Sono salite a 166 le vittime accertate ed oltre 745 feriti coinvolti nello tsunami, causato da un'eruzione vulcanica in Indonesia. Sarebbe stata un’onda anomala che ha colpito le spiagge attorno a Sunda Strait, tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra.

Secondo i media online locali lo tsunami è stato provocato dalla forte attività sottomarina di Anak Krakatau, un'isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Il portavoce dell'Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha confermato il bilancio provvisorio delle vittime mentre continuano le attività di ricerca perché risultano disperse oltre 80 persone.

Le onde hanno raggiunto i 20 metri di altezza, spazzando via centinaia di facciate di costruzioni e provocando ingenti danni a molti alberghi lungo le coste.

La maggior parte delle vittime erano impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell'anno. Alcune immagini sul web mostrano l'onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l'evento. Il bassista e il manager sono morti, altri 4 componenti del gruppo risultano tra i 80 dispersi. - (PRIMAPRESS)