Roma: transessuali vittime di furti da una banda di algerini. Dieci gli arresti

Eseguite dai carabinieri della compagnia Roma centro 10 misure cautelari nei confronti di persone ritenute responsabili di furto, rapina, ricettazione, riciclaggio internazionale e favoreggiamento della prostituzione. Un gruppo di trans rubava la merce a clienti o a persone in transito, con la certezza che le vittime non avrebbero sporto denuncia per paura di far scoprire le proprie tendenze sessuali. Il riciclaggio era messo in atto da algerini che portavano ingenti carichi di merce elettronica nel loro Paese.