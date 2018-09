Roma: sotto sequestro un negozio in via Fratina per rischio crollo del soffitto

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ stata una segnalazione di condomini ad evidenziare il rischio di cedimento strutturale di un soffitto nel cuore del centro storico di Roma. Travi a vista imbiancate di calce ma palesemente crepate in più punti. Con il rischio evidente di cedimento del solaio. Per questo motivo mercoledì mattina i vigili urbani dell’Ufficio edilizia del gruppo Trevi hanno chiamato i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo nel negozio della griffe Pinko in via Frattina: alla fine del controllo è stato deciso di sequestrare i locali ed evacuare l’intero edificio di tre piani per il rischio di crolli. - (PRIMAPRESS)