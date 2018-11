Roma: sgombrato con i blindati il centro per i rifugiati Baobab dove risiedono circa 200 migranti

(PRIMAPRESS) - ROMA - A sorpresa questa mattina è iniziato lo sgombero del centro dei rifugiati Baobab di Roma. Blindati delle forze dell'ordine hanno iniziato le operazioni in piazzale Maslax, vicino alla stazione Tiburtina di Roma, dove vivono circa 200 persone migranti. Nei giorni scorsi,l'assessore alle Politiche sociali Laura Baldassarre si era recata al campo di piazzale Maslax, assicurando che il Comune di Roma aveva trovato almeno 120posti letto per la ricollocazione dei migranti del Baobab. Per i responsabili del centro Baobab sono più di 100 coloro che dormono in strada. - (PRIMAPRESS)