Roma: riprese le ricerche del disperso nella voragine della via Pontina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono riprese nelle prime ore dell’alba le ricerche per l’uomo 70enne inghiottito con la sua auto in una voragine che si è aperta sulla via Pontina in direzione di Terracina. Il fatto è accaduto nella serata di ieri quando a causa della pioggia battente, un intero tratto di careggiata è sprofondato mentre era in transito l’auto su cui viaggiavano l’imprenditore 70enne Walter Donà e un 64enne che è riuscito a mettersi in salvo risalendo l’argine crollato della strada di circa 8 metri. Una descrizione dell’incidente è arrivata anche dalla 25enne Ilaria Vallone, la ragazza di Terracina che a bordo della sua auto ha visto precipitare davanti a lei la vettura che la precedeva.

Intanto è stato inviato già un rapporto della polizia alla Procura di Roma per aprire un’indagine sulle cause del crollo della Pontina che da tempo era stata indicata come una via di collegamento pericolosa per il suo stato. - (PRIMAPRESS)