Roma: questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia, Europa e Africa

ROMA - Questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita Torino-Lione. Il premier Giuseppe conte sta facendo rientro in Italia da Belgrado dopo il vertice con la Serbia che vede il nostro paese come secondo partner commerciale. Le dichiarazioni di Conte prima di rientrare verso l'Italia hanno sottolineato in modo quasi scontato la necessità di "fare ciò che è meglio per l'Italia". Intanto, a fare da corollario, alla riunione di Palazzo Chigi è la notizia del progetto cinese "One belt, one road", una via della seta cinese che collegherebbe l'Asia all'Europa e all'Africa ridisegnando, così, la mappa dei traffici economici nei tre continenti. Niente male mentre in Italia si combatte sulla TAV.