Roma: prosegue la maxi-operazione della GdF per sgominare il narcotraffico di "Brasile Low Cost"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La maxi operazione antidroga con agenti sotto copertura della Guardia di Finanza non è ancora del tutto completata anche se in carcere è già finito un esponente del clan Casamonica. L’operazione denominata “Brasile Low Cost”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha intercettato una associazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina sull’asse Brasile-Italia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza capitolina e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata hanno dato esecuzione, in Italia e in Albania, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale a carico di 4 elementi di spicco dell’organizzazione e un fiancheggiatore del sodalizio ma l’attività investigativa si è anche spostata nel napoletano dove si sarebbe estesa la rete per il controllo del narcotraffico. Secondo gli inquirenti, l’organizzazione criminale romana avrebbe dato garanzie ad esponenti brasiliani, del totale controllo della “piazza” di spaccio laziale perché favorita dalla rete di conoscenze per superare controlli. - (PRIMAPRESS)