Roma: operazione contro traffico di anabolizzanti su tutto il territorio nazionale: 12 in carcere

Operazione contro il traffico internazionale di sostanze dopanti anabolizzanti e stupefacenti, altamente pericolose e rivendute nel mondo sportivo. In azione il Reparto operativo del comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, con il supporto di oltre 200militari dell'Arma della provincia di Enna su tutto il territorio nazionale. Dodici le persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Enna su richiesta della Procura ennese, e 50 le perquisizioni in tutta Italia.