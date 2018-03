Roma: oggi l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’esequie alla chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma e poi i funerali, così oggi Fabrizio Frizzi avrà il suo ultimo saluto dal suo pubblico. Ieri in oltre 10 mila, dalle 10 del mattino fino a sera si sono messi in fila per un omaggio al popolare conduttore, scomparso nella notte fra domenica e lunedì. Fino all'ultimo sono rimasti con lui la moglie Carlotta e il fratello Fabio, ai quali è rimasto a lungo vicino anche il direttore generale della Rai Mario Orfeo. - (PRIMAPRESS)