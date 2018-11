Roma: muore una bambina precipitata dal sesto piano della sua abitazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono ancora da stabilire la morte di una bambina precipitata dal suo appartamento al sesto piano. La tragica caduta è avvenuta in un palazzo in via della Villa di Lucina, in zona Ostiense, a Roma. Sul posto è intervenuta la Polizia, che indaga per ricostruire la dinamica del fatto. Secondo le prime informazioni, i genitori della bimba non si sarebbero accorti di nulla perché hanno riferito agli investigatori che "stavano dormendo". - (PRIMAPRESS)