Roma: incontro sui cambiamenti climatici con il dipartimento Sistema Terra del Cnr

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il polo Nord come termometro dei cambiamenti climatici. Domani venerdì 13 aprile si parlerà di ambiente ad “Un pianeta troppo caldo”, promosso dall’Ong ambientalista Green Cross e dal Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-DTA), venerdì 13 aprile a Explora il Museo dei Bambini di Roma (via Flaminia 82, ore 10). - (PRIMAPRESS)