Roma: imbrattata con lo spray la lapide commemorativa di Aldo Moro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e della sua scorta in via Fani a Roma, con una scritta che inneggia alle Brigate rosse. I vandali hanno violato il monumento scrivendo BR con uno spray di colore rosso. A scoprire l'atto vandalico intorno alle 2 sono stati i Carabinieri di pattuglia della Stazione Roma Montemario. Sono in corso le indagini dei Carabinieri. - (PRIMAPRESS)