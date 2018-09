Roma: illeciti nell'assegnazione delle case popolari.Sei gli arresti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Assegnazione di alloggi popolari irregolari nella capitale e scattano i domiciliari per sei personetra cui dipendenti e funzionari di Roma Capitale. E’ stata un' indagine della polizia sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell’Ater a far scattare il provvedimento. Tra le accuse:corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Tra gli arrestati un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di Roma. Per gli inquirenti avrebbero creato un canale parallelo per l'assegnazione di alloggi Ater. - (PRIMAPRESS)