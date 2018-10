Roma: eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Federparchi. Durerà in carica quattro anni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è conclusa la due giorni di congresso di Ferderparchi che il presidente Giampiero Sammuri nella sua relazione d’apertura, alla presenza del ministro all’Ambiente, Segio Costa, ha sintetizzato con tre punti cardine: puntare a bilanci per budget, uso dei beni demaniali e assunzioni qualificate. Il IX congresso di Ferderparchi-Europarc ha eletto il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Trenta i componenti eletti con due Revisori dei Conti. Giampiero Sammuri (Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano), Domenico Pappaterra (Parco nazionale del Pollino), Antonio Carrara (Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise), Agostino Casillo(Parco nazionale del Vesuvio, Italo Cerise (Parco nazionale del Gran Paradiso), Salvatore Gino Gabriele (Parco nazionale di Pantelleria), Marco Fabbri (Parco regionale Delta Po Emiliano), Guido Salucci(Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello)Andrea Beltrame(Parco Prealpi Giulie)Roberto Tola (Parco regionale di Tepilora), Enzo Lavarra (Parco regionale delle Dune Costiere) ,Michelle Lamacchia,(Parco regionale della Murgia Materana),Daniele Buschiazzo,(Parco regionale del Beigua) Michela Palestra (Parco Agricolo Sud Milano) Giuseppe Barra (Parco regionale Campo dei Fiori) Lucia Venturi (Parco regionale della Maremma) Maurizio Gubbiotti (Ente RomaNatura) Giuseppe Pagoto (AMP Isole Egadi) Claudio Costanzucci (AMP Tremiti) Antonio Nicoletti (Legambiente) Antonio Canu (WWF Oasi) Filippo Di Donato (CAI) Marco Katzembrerg - esperto Fabio Renzi - esperto Angelo Petruzzella - esperto Salvatore Sanna - esperto Agostino Agostinelli - esperto Giuseppe Monti (Sindaco Premosello) Gabriele Santarelli (Sindaco di Fabriano) Rosa Melodia (Sindaco di Altamura) REVISORI Giuseppe Signoriello – Revisore dei Conti, effettivo Ersilia Manzo - revisore dei Conti, supplente - (PRIMAPRESS)