Roma: cedono le scale mobili della Metro sotto il peso dell'esuberanza dei tifosi russi del Cska. Aperta inchiesta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le scale mobili della fermata Metro Repubblica cedono sotto il peso dei tifosi russi del Cska che si sono accalcati nella stazione romana. Sono circa 20 i feriti con uno di loro in codice rosso. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata l’intemperanza dei tifosi, probabilmente anche in stato di ebbrezza, a provocare il cedimento saltando in massa sui gradini delle scale mobili fino a provocarne il collasso mentre anche passeggeri in transito nella metro sono rimasti schiacciati dal peso dell’orda che veniva scaraventata in basso per l’improvvisa accelerazione del meccanismo. E’ stata già aperta una procedura d’inchiesta da Procura di Roma ed Atac. - (PRIMAPRESS)