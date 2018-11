Virginia Raggi assolta dall'accusa per falso ideologico nel processo Marra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Virginia Raggi assolta. Il sindaco era imputata per falso ideologico in atto pubblico in relazione alla nomina di Renato Marra (fratello del suo ex braccio destro Raffaele) alla Direzione Turismo del Campidoglio. Il pm ha chiesto per lei 10 mesi. Luigi Di Maio, parlando dell'eventuale condanna e della possibilità che, subito dopo, Raggi venga espulsa dal M5s, è stato piuttosto netto: “Per quanto riguarda il sindaco di Roma, io non conosco l'esito del processo ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete”.

Dunque, il Movimento era pronto a espellere Raggi e a negarle l'uso del simbolo nel caso di una condanna. Ma ora tutto cambia. - (PRIMAPRESS)