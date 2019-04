Rito abbreviato approvato al Senato ma non vale per le sentenze d’ergastolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La riforma del rito abbreviato è stato approvato in serata al Senato con 168 si, 48 no e 43 astenuti. Sarà, però, inapplicabile per i delitti puniti con l'ergastolo. "Con l'approvazione di questa legge non ci sono più gli sconti di pena a cui i criminali un po' si sono abituati in questo Paese quando ci sono reati gravissimi -dice il ministro della Giustizia Bonafede- un segnale forte a tutti i cittadini onesti". - (PRIMAPRESS)