Rio: un incendio devasta la sala egizia del Museo Nazionale. Non ancora chiare le cause

RIO DE JANEIRO - Devastato il Museo Nazionale di Rio de Janeiro per un grande incendio che si è propagato nelle sale della struttura dove sono ospitati reperti provenienti dall'Egitto, opere di arte greco-romana e alcuni dei primi fossili trovati in Brasile. Nessuno sarebbe rimasto ferito nel rogo. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco dopo ore di lavoro, sono divampate mentre il museo era chiuso. Ancora non sono chiare le cause del rogo.