Rio: arrestato per omicidio "Dr.Bumbum" il chirurgo plastico noto per la ricostruzione dei glutei

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO - Denis Furtado, il 45enne chirurgo plastico noto nel mondo dello star system latino-americano, è stato arrestato ieri notte con l’accusa di omicidio di Lilian Calixto. Il medico, soprannominato Dr Bumbum che nello slang carioca significa sedere, avrebbe operato illegalmente nel suo appartamento una paziente per poi darsi alla fuga. E’ stato fermato dalla polizia brasiliana in un centro commerciale a Barra de Tijuca mentre era in compagna della madre.

Furtado è diventato famoso in Brasile per i suoi interventi ricostruttivi dei glutei tanto da avere su Instagram oltre 600mila follower. Sul sito era solito postare le immagini di prima e dopo l’intervento. Gli agenti hanno fermato anche la sua fidanzata, Renata Fernandes, mentre gli investigatori sono ancora alla ricerca di una infermiera che avrebbe collaborato all'intervento sulla 46enne Calixto, che è deceduta in ospedale domenica scorsa. - (PRIMAPRESS)