Reggio Calabria: tre arresti per una violenza di gruppo su una 18enne

REGGIO CALABRIA - Tre ventenni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza poco più che 18enne.La violenza, secondo quanto emerso dalle indagini, è avvenuta la notte di San Lorenzo quando i tre, approfittando dello stato di ebbrezza della ragazza,l'hanno condotta fuori dalla discoteca in cui si trovavano e hanno abusato a turno di lei sulla spiaggia. La vicenda è avvenuta in una località del Basso Ionio Reggino.A dare l'allarme, dei passanti sulla spiaggia.