Reddito di Cittadinanza: emendamento della Lega al decretone che riduce il beneficio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arrivano i primi paletti della Lega alla distribuzione del reddito di cittadinanza. Un emendamento al decretone presentato in Commissione al Senato prevede che per beneficiare del reddito almeno uno dei componenti del nucleo familiare "abbia corrisposto, nei dieci anni precedenti, imposte e contributi da lavoro per almeno 24 mesi, anche non continuativi”. Un altro chiede che ogni mese arrivi all' Inps l'attestato dell'adempimento degli obblighi."Rinnovo solo per una volta" e agli stranieri "non basta un familiare con permesso di soggiorno”. - (PRIMAPRESS)