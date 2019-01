Ravenna: terremoto di magnitudo 4.6 scuote anche il Veneto. Non risultano danni

(PRIMAPRESS) - RAVENNA - Registrata con epicentro ad 11 chilometri ad est di Ravenna, una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 poco dopo la mezzanotte. L’Ingv, ha rilevato che l'ipocentro è stato individuato a 25 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche in Veneto e in Friuli, dove sono state molte le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco. Al momento non si segnalano richieste di soccorso o segnalazioni di danni. - (PRIMAPRESS)