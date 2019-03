Ragusa, riciclaggio di auto di lusso verso Malta e Libia: 40 indagati

(PRIMAPRESS) - RAGUSA - Con l’accusa di furto e riciclaggio di auto di lusso, a Ragusa sono state indagate 40 persone dalla Procura di Ragusa nell'ambito di indagini su 3 associazioni per delinquere transnazionali specializzate nella ricettazione di veicoli commerciali per Malta e Libia. Polizia stradale e Squadra mobile hanno recuperato nel porto di Pozzallo oltre 30 auto di lusso che stavano per essere portate a Malta, del valore di diversi milioni di euro. Perquisiti 50 obiettivi riconducibili ai 40 indagati: trovati un fucile,targhe rubate, veicoli e pezzi di ricambio,documenti contraffatti. - (PRIMAPRESS)