Presadiretta (Rai3) mette sotto inchiesta i ritardi dei tribunali e intervista il ministro Bonafede

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il programma di Riccardo Iacona, Presadiretta su Rai3, arriva a 24 ore dalla cattura di Cesare Battisti in Bolivia che coincide con l’argomento trattato nel programma di domani lunedì 14 gennaio dove il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede risponderà alle domande del conduttore sui “Palazzi di ingiustizia” dopo che le telecamere di Presadiretta sono entrate nei tribunali italiani di Venezia, Palermo, Latina, Catania, Tempio Pausania, Avellino e Napoli dove il personale è seppellito da fascicoli pendenti, e condanne definitive che non si riesce a far eseguire oltre a richieste di arresto inevase.

La puntata muove dall’inchiesta sulla macchina della Giustizia che rischia il collasso: l’emergenza dei Tribunali italiani, il mondo dei giudici, le correnti nella magistratura, le pressioni della politica, le storie di errori giudiziari e di malagiustizia.

L’ospite in studio, in apertura della seconda parte è, invece, il ministro della Salute, Giulia Grillo che risponderà alle critiche del presidente dimissionario dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, alle polemiche degli ultimi giorni circa le informazioni raccolte sulle simpatie politiche degli scienziati e soprattutto sulle emergenze della sanità pubblica e i nuovi progetti in campo. - (PRIMAPRESS)