Ponte Morandi: il piano di Autostrade per la demolizione verrà presentato oggi al governatore Totti

ROMA - Si terrà nel pomeriggio, alle 16.30, l'incontro con Autostrade per l'Italia e le istituzioni genovesi per presentare il piano per la demolizione e messa in sicurezza di ponte Morandi. Il piano prevederebbe il rispetto dei tempi chiesti dal commissario per l'emergenza e governatore ligure, Giovanni Toti. Al tavolo è atteso anche l'amministratore delegato della società, Giovanni Castellucci. Da Autostrade, intanto, sarebbe già arrivata la disponibilità ad incontrare Renzo Piano che, martedì, ha donato alla Regione l'idea di un nuovo viadotto. "La legge prevede che la ricostruzione sia a carico del concessionario. E il concessionario attualmente è Autostrade. Ad avviare il cantiere deve essere Autostrade, anche se a costruire potrà essere un'azienda di stato come chiede di Maio". Cos il governatore ligure Giovanni Toti, che al vicepremier del M5S dice: "Nazionalizzare è il rimedio sbagliato: quando ci furono guai sulla Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada era pubblica".