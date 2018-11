Pilota di Japan Airlines arrestato per ubriachezza pochi minuti prima di mettersi ai comandi del suo volo per Tokio

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Devono averla scampata bella i passeggeri del volo Japan Airlines in partenza da Londra per Tokio. Il comandante giapponese di quel volo è stato arrestato ubriaco all'aeroporto londinese, poco prima del decollo. Il suo tasso di alcool era quasi dieci volte sopra il limite massimo di alcol consentito. Lo ha riferito la polizia britannica. Il copilota 42enne, Katsutoshi Jitsukawa, avrebbe consumato due bottiglie di vino e oltre 1,8 litri di birra nelle sei ore precedenti il volo. L'uomo era stato sottoposto a un primo alcol test da parte della compagnia stessa e lo aveva passato senza problemi. Ma il suo comportamento sospetto era stato notato dall'autista del bus che lo stava portando all'aereo ed era stato quindi sottoposto a un secondo esame che aveva evidenziato un consumo eccessivo di alcol. Le autorità britanniche erano state avvertite e lo avevano arrestato dopo che gli esami del sangue avevano confermato l'esito dei test. Il volo per Tokyo era quindi partito ma con un'ora e 9 minuti di ritardo e la Japan Airlines si era scusata con i passeggeri ma conosciuto il motivo hanno tirato un sospiro di sollievo complimentandosi con l'efficienza della compagnia. - (PRIMAPRESS)