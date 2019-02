Perugia: sgominata la banda rumena dei trattori agricoli. Arrestati 4 trafficanti di veicoli

(PRIMAPRESS) - PERUGIA - Per tutti era la banda dei trattori che aveva messo in ginocchio gli agricoltori nel perugino. Una banda di rumeni specializzata nei furti di escavatori, trattori e altri mezzi per la movimentazione agricola è stata sgominata dalla polizia di Stato di Perugia. Il gruppo metteva a segno furti nel perugino e in centro Italia, poi trasportava la refurtiva in Romania, dove veniva rivenduta. La squadra mobile di Roma ha arrestato 4 persone. Devono rispondere di furto pluriaggravato e continuato. Un quinto cittadino rumeno è stato denunciato a piede libero. Nel corso dell'attività investigativa sono stati recuperati mezzi per un valore di oltre un milione di euro. - (PRIMAPRESS)