Parigi: violento incendio nel boulevard Macdonald scoppiato per una fuga di gas

PARIGI - I vigili del fuoco a Parigi sono alle prese con un pauroso incendio scoppiato in un edificio residenziale a Boulevard Macdonald, nel 19° arrondissement: sono mobilitati decine di vigili del fuoco. Le fiamme sono state accompagnate da una violenta esplosione. Non sono chiare le cause ma non è esclusa una deflagrazione causata da una fuga di gas. Secondo un primo bilancio, non vi sono vittime.