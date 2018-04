Parigi: è scontro sull'eredità di Johnny Hallyday tra la moglie Laetitia e la figlia Laura Smet

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La battaglia legale per l’eredità di Johnny Hallyday, il popolare cantante francese scomparso a dicembre scorso, vede da una parte la seconda moglie della star, Laeticia, difendere con i denti per lei e le sue figlie avute dal matrimonio, le ragioni per entrare in possesso dei beni del ricco patrimonio lasciato da Johnny e dall’altra i figli di primo letto David e Laura Smet. Quest’ultima aveva impugnato il testamento ed ora il tribunale sembrerebbe darle ragione. Con una sentenza di circa 24 pagine ribalterebbe la situazione anche se i giudici di Nanterre vanno cauti e bloccano al momento qualsiasi operazione di vendita immobiliare del patrimonio anche se non interverranno sull’attuale tenore di vita di Laetitia e delle sue figlie lasciandole, dunque, anche la casa di Los Angeles. - (PRIMAPRESS)