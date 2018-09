Parigi: arrestato un afgano per l'accoltellamento di 7 persone, due sono gravi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Sono 7 le persone ferite Ieri sera a Parigi, di cui alcune in modo grave, da un aggressore armato di un coltello. L’aggressione è avvenuta nella notte lungo il Quai de Loire, nel diciannovesimo arrondissement di Parigi. L'aggressore fermato immediatamente e questa mattina sotto interrogatorio e al momento non è dato ancora di sapere se si è trattato di un attacco terroristico. Il giornale Le Parisien, riporta che l'aggressore ha pugnalato in un primo tempo tre persone nei pressi del cinema Mk2, mentre alcuni uomini che giocavano a bocce sul Bassin de la Villette, hanno tentato di fermarlo colpendolo con una boccia. L’uomo ha continuato la sua aggressione in rue Henri Nogueres, dove ha attaccato due turisti inglesi,ferendone uno al torace ed un'altra alla testa. L'aggressore è stato poi fermato da una pattuglia della polizia. l'aggressore sarebbe di nazionalità afghana. - (PRIMAPRESS)