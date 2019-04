Palermo: operazione della Polizia contro l’organizzazione delle frodi assicurative

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Operazione della polizia di Stato denominata "Tantalo 2",a Palermo e provincia. Eseguiti 42 fermi contro un'organizzazione criminale specializzata in frodi assicurative realizzate attraverso mutilazioni di arti di persone compiacenti. Centinaia gli indagati. I membri dell'organizzazione non esitavano a scagliare pesanti dischi di ghisa per procurare lesioni gravissime. Fondamentale il contributo di pentiti arrestati lo scorso agosto nell'ambito della prima operazione "Tantalo" e che hanno deciso di collaborare. - (PRIMAPRESS)