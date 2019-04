Palermo: indagini della Procura su due lupi solitari che si addestravano per fiancheggiare l'Isis

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Addestrati per combattere al fianco dell’Isis. E’ questa l’accusa formulata dai pm di Palermo nei confronti di Giuseppe Frittitta (25enne) e il marocchino Ossama Gafhir. Il palermitano Frittitta è domiciliato a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza e il marocchino a Cerano in provincia di Novara. Secondo la Sezione Antiterrorismo della Digos di Palermo l’italiano si sarebbe convertito all’Islam ed è gravemente indiziato dei reati di istigazione a delinquere per essersi reso responsabile di aver pubblicato materiale avente carattere estremista-jihadista. Sempre secondo la Procura della Repubblica di Palermo i due si sono radicalizzati venendo considerati veri e propri "lupi solitari" pronti al suicidio, non potendo più andare a combattere in Siria sotto la bandiera di Daesh. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Calogero Ferrara avrebbero evidenziato la fratellanza tra il palermitano ed il marocchino portandoli a condividere tra loro i momenti di forte disagio legati all'impossibilità di potere essere "musulmani al 100%”. - (PRIMAPRESS)