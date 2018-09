Palermo: il ricordo dell'uccisione del Generale Della Chiesa nella commemorazione del 3 settembre del 1982

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Sono trascorsi 36 anni da quando la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quella data del 3 settembre 1982 verrà ricordata a partire da oggi nelle commemorazioni nella città siciliana con la deposizione di una corona presso il busto dedicato al Generale. Dalla Chiesa fu ucciso in un agguato in via Carini insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta, Domenico Russo. Proprio nel 1982 il Generale era stato nominato prefetto di Palermo.Per la strage furono condannati all'ergastolo esponenti di vertice di Cosa Nostra, come Riina e Provenzano. - (PRIMAPRESS)