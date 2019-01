Palermo: 14 arresti per traffico di migranti con la Tunisia. Arrestato il capo della cosca Fadhel Moncer

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Eseguiti questa mattina 14 provvedimenti di fermo della Guardia di Finanza nei confronti di italiani e stranieri che avrebbero gestito il traffico di migranti tra la Tunisia e le coste siciliane con gommoni veloci. I componenti dell’organizzazione, con a capo il tunisino Fadhel Moncer, sono accusati a vario titolo di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, contrabbando di tabacchi lavorati e fittizia intestazione di beni e attività economiche. Nell’operazione c’è stato anche il sequestro di beni per un valore di 3 milioni di euro. L'operazione “Barbanera” della GdF è scaturita da intercettazioni telefoniche in cui il tunisino ammetteva di aver sollecitato la falsificazione di verbali di arresto e di aver pagato una tangente ai funzionari locali della polizia tunisina della città di Kelibia in occasione del fermo di uno dei suoi complici. - (PRIMAPRESS)