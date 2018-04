Otto arresti nel napoletano al clan della droga Catuogno-Di Biase

(PRIMAPRESS) - GIULIANO (NA) - La lotta trai clan per il dominio della droga nell’hinterland napoletano ha portato oggi i carabinieri ad assestare un duro colpo al clan Catuogno-Di Biase eseguendo una misura cautelare in carcere per traffico di droga nei confronti di 8 uomini del gruppo scissionista del clan Mallardo attivo a Giugliano e nei comuni confinanti.Il gruppo gestiva piazze di spaccio a Giugliano senza il placet del capoclan Francesco Mallardo, ma quando il boss uscì dal carcere nel 2014 impedì di proseguire nell'attività Il mancato rispetto del divieto portò allo scontro armato tra le due famiglie nel quale fu ucciso Michele Di Biase. - (PRIMAPRESS)