Osimo: in un incidente di caccia ferito gravemente un bambino di 10 anni ricoverato in prognosi riservata

(PRIMAPRESS) - OSIMO (ANCONA) - Un bambino di 10 anni è la vittima di un incidente di caccia avvenuto ad Osimo in cui è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile. Il piccolo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dopo essere stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un fucile da caccia. Le sue condizioni sono gravi. - (PRIMAPRESS)