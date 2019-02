Operazione antiriciclaggio dei Carabinieri tra Lombardia e Piemonte. Sequestrata anche l'Hamburgheria Eataly di Settimo Torinese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche un’ Hamburgheria di Eataly di Settimo alle porte di Torino è finita nella rete del Comando provinciale dei carabinieri di Torino, con il supporto delle unità di Cosenza, Milano e Vercelli, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 29 società per reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Le aziende operavano nel settore energetico e consulting finanziario. Sequestrate 8 unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro. L'attività rientra nell'ambito dell'indagine "Avatar", che ha permesso nei giorni scorsi di arrestare sei imprenditori. È stato accertato che il gruppo criminale, con il coinvolgimento a vario titolo di 31 indagati, mediante reiterate intestazioni fittizie e società create ad arte anche con uso di identità false e inesistenti, ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro. Le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un 'self storage', hanno portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all'estero, ha costituito, con identità false, più di 20 società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. Nell'inchiesta, 31 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni. - (PRIMAPRESS)