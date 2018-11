Operazione antimafia di Polizia e Carabinieri nel foggiano: 30 gli arrestati per estorsioni e altri reati

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Vasta operazione antimafia di Polizia e Carabinieri che ha portato all’arresto di 30 persone di componenti dei clan mafiosi Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla.

Sono trenta le persone, tutte già note alle forze di polizia, che questa mattina sono state raggiunte da misure restrittive per reati contestati a vario titolo, di associazione di stampo mafioso,estorsioni e tentato omicidio. Dagli atti delle indagini emergono anche presunte pressioni che sarebbero state esercitate negli anni scorsi su dirigenti, ex dirigenti ed ex allenatore del Foggia Calcio per l'ingaggio di un calciatore foggiano. Secondo gli investigatori i trenta indagati sarebbero i responsabili di tutti gli episodi di estorsione nei confronti di negozianti ed imprenditori a Foggia.Le indagini hanno riguardato il periodo compreso tra i primi mesi del 2017 fino ad oggi. Tra gli spunti investigativi che hanno portato agli arresti odierni, particolari emersi - secondo quanto si è saputo - nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Roberto Tizzano, il giovane 21enne ucciso a Foggia, all'interno del Bar H24, a ottobre 2016 Da alcune ore è in corso un'operazione che vede impegnati oltre duecento uomini con elicotteri e reparti speciali e che ha portato all'arresto di diversi esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della criminalità organizzata della provincia. Le accuse ipotizzate dalla Dda di Bari che ha coordinato l'inchiesta, sono, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni e armi. Le misure sono scattate nei confronti di esponenti delle batterie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. - (PRIMAPRESS)