Oltre 35 mila nigeriani in fuga verso il Camerun per le violenze negli scontri tra separatisti e miliziani

RANN (NIGERIA) - Un esodo di grandi proporzioni quello che sta interessando la Nigeria con oltre 35.000 persone che sono fuggite in Camerun per le tensioni provocate dalle violenze intorno alla città di Rann, nella Nigeria nordorientale. Si tratta di donne, bambini e anziani che ora si trovano nel villaggio di Goura, nel profondo nord-ovest del Camerun. "Hanno portato con sé quello che potevano, ma secondo le organizzazioni umanitarie a Goura non avrebbero né acqua, né un rifugio per dormire.