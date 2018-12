New York: proteste di attivisti per i diritti civili contro Mark Zuckerberg

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Decine di organizzazioni per i diritti civili hanno chiesto a Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg di dimettersi dal Cda di Facebook per aver ingaggiato la Definers, l'agenzia di pubbliche relazioni accusata di aver usato tecniche di propaganda occulta per screditare i detrattori del social network, tra cui il miliardario George Soros. Tra i firmatati Arab American Institute, Bend the Arc Jewish Action, Freedom From Facebook, Media Matters for America, MomsRising, MoveOn NAACP,National LGBTQ Task Force, Southern Poverty Law. - (PRIMAPRESS)