New York: l'accusa del grand jury ad Harvey Weinstein per stupro e abusi sessuali

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L’ex magnate delle produzioni cinematografiche Harvey Weinstein è stato incriminato per stupro e abusi sessuali da un grand jury a New York. Lo ha annunciato il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance Jr., affermando che il produttore cinematografico viene così portato "un passo più avanti nel confronto con le sue responsabilità". E il legale di Weinstein, Benjamin Brafman, ha subito annunciato battaglia, affermando che il suo assistito "si difenderà con vigore" e che intende ricorrere in tribunale contro l'incriminazione e sostenendo che le accuse "non sono supportate dai fatti". - (PRIMAPRESS)