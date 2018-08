Nettuno: ubriaco e senza patente si ribalta con l'auto e provoca la morte della figlia mentre un'altra è grave

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ubriaco e con la patente revocata da 9 anni, un 39enne si è ribaltato con la propria autovettura con a bordo due bimbe di 7 e 8 anni. Nell’impatto la bimba più grande ha perso la vita mentre l’altra è grave in ospedale. È accaduto a Nettuno, vicino Roma dove l’uomo una volta ricoverato in ospedale è fuggito per far perdere le sue tracce ma è stato rintracciato dalla polizia. - (PRIMAPRESS)