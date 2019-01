Napoli: una bomba fa saltare l'ingresso della storica pizzeria Sorbillo. Nessun danno a persone

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Saranno le indagini in corso a stabilire chi e perché abbia messo una bomba alla pizzeria Sorbillo uno dei locali storici di Napoli che ha saputo trasformare l’antica arte dell’impasto in un business anche fuori dalla città partenopea. Cinque anni fa lo stesso locale fu incendiato. "Eventi così fanno cadere le braccia, dobbiamo restare uniti” ha dichiarato Gino Sorbillo postando poi su Facebook un messaggio di ottimismo: “la pizzeria è chiusa per bomba" ma, assicura "riapriremo presto". "Mi scuso con tutta la Napoli buona e l'Italia buona”.

L’attentato cade alla vigilia del 17 gennaio in cui tutte le pizzerie della città partecipano i festeggiamenti per la Giornata del pizzaiolo in onore del santo protettore del pizzaiolo, Sant'Antonio Abate. - (PRIMAPRESS)